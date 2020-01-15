"Перевозки осуществляются в связи с полной, всеобъемлющей оценкой ситуации с безопасностью, которую проводят авиакомпании совместно с нашими профильными структурами. Графики, расписания, в том виде, как они выглядят, гарантируют полную безопасность пассажиров", — сказал Рябков журналистам.

"Мы не считаем, что нужны в складывающейся ситуации какие-то изменения", — добавил высокопоставленный дипломат.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение "Аэрофлота" о переводе рейсов в Иран на дневное время было принято компанией самостоятельно. "МИД такие вопросы решать не может, мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и конечно же с экспертами о безопасности из гражданской авиации", — сказал он на пресс-конференции в Коломбо.

Лавров подчеркнул в связи с этим: "Аэрофлот", я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Так что здесь никаких нет секретов".

Так министр прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что МИД РФ рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток.

Пассажирский Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании. 11 января иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.