Власти Грузии будут только лишь приветствовать, если авиасообщение между двумя странами восстановится, заявил журналистам во вторник специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

При этом он напомнил, что после его последней встречи в Праге в ноябре прошлого года с российским сенатором Григорием Карасиным со стороны РФ прозвучали комментарии о том, что в Москве рассматривается вопрос возобновления авиасообщения, однако конкретные сроки не были названы.

"Если авиасообщение восстановится, что мы будем приветствовать, то после этого соответствующие агентства и компании смогут решать, какие будут маршруты", — сказал Абашидзе, комментируя заявление министра промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбека Бутова о том, что он выступил с инициативой запуска авиарейса в Грузию и что в случае осуществления этой идеи, это поможет разгрузить очереди на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

Абашидзе в этой связи не исключил, что в ходе следующей его встречи с Карасиным в Праге в марте вопрос авиасообщения между Владикавказом и Тбилиси будет рассмотрен.