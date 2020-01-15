«В 2019 году мы обслужили более 3 млн туристов в разных странах, наши основные направления — Турция, Египет, Таиланд, Тунис, ОАЭ, Испания. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 6%, и мы довольны результатом по всем показателям. Запланированный рост на 2020 год составляет более 15%», — сказал он на пресс-конференции, посвященной расширению гостиничной сети под брендом OTI.

Юрт подчеркнул, что из России отправлять туристов в Египет пока нельзя, но в других странах – Германии, Украине, Белоруссии, Казахстане – продажи направления идут очень хорошо.

Особое внимание в 2019 году, по его словам, уделялось обучению партнеров продукту, направлениям, методикам ведения продаж – через обучающие программы прошли более 5 тыс. турагентств.

«В летнем сезоне 2020 года мы по-прежнему будем уделять внимание турпродукту, особенно работе с гостиницами на эксклюзивных условиях. Наши квоты в отелях, предлагаемые на таких условиях, вырастут более чем в два раза. Усилим позиции на Эгейском побережье Турции, в Кушадасах, Мармарисе и Бодруме, естественно, в Анталье, в Тунисе – на материке и острове Джерба, Греции – на островах Крит и Родос, Испании, где особый упор будет сделан на остров Майорка, Иордании», — добавил топ-менеджер OTI Holding.

Всего в 2020 году холдинг будет отправлять туристов по 90 направлениям в 38 стран мира

Джошкун Юрт также рассказал, что до конца 2020 года группа увеличит число отелей, работающих под собственными брендами. Эти отели будут предлагать отдых для разных категорий клиентов по соответствующим уровню сервиса и качества ценам.

Туристический холдинг OTI был создан в Турции 16 октября 1992 года. На сегодня в него входят туроператоры Coral Travel и Sunmar, немецкий Ferien Touristik, принимающая компания Odeon Tours, отель Xanadu 5* и сеть отелей Otium в Анталье. В России франчайзинговая агентская сеть под брендами Coral Travel, Sunmar и Coral Elite насчитывает 1400 офисов продаж. Холдинг стабильно входит в лидирующую тройку компаний, принимающих иностранных туристов в Турции.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил принимающей компании Odeon Tours награду за лучший туристический сервис.