"На курорте "Роза Хутор" один из лыжников, проезжая на высокой скорости по трассе, вырвал из рук у сноубордиста, который вел видеосъемку, монопод с камерой", — сообщает пресс-служба курорт в среду.

В результате сноубордист упал и получил травмы. Пострадавший обратился с соответствующим заявлением в органы внутренних дел, сейчас ведется доследственная проверка.

"Со своей стороны службы "Роза Хутор" оказали содействие в установлении личности райдера, который своими агрессивными действиями грубо нарушил правила поведения на горнолыжных трассах, установленные курортом", — говорится в сообщении.

Нарушителю ограничен доступ на курорт, его сезонный ски-пасс заблокирован.

"Мы считаем подобное поведение совершенно недопустимым и будем жестко реагировать на угрозы безопасности и комфортному катанию гостей на наших склонах", — подчеркнули в пресс-службе.