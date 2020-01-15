"Собственная полетная программа "Интуриста" в Стамбул была запущена 1 ноября прошлого года и стала востребованной как у туристов, отправляющихся на отдых, так и у бизнес-путешественников. В связи с этим было принято решение продлить чартерные рейсы вплоть до 30 апреля", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора.

Вылеты в Стамбул осуществляются из шести российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани (дважды в неделю) и Уфы (один раз в неделю). В марте и апреле самолеты из Москвы будут летать четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

"Стамбул входит в десятку самых посещаемых мегаполисов мира. Причем российские туристы занимают пятое место по числу прибытий в город, уступая только гостям из стран арабского мира. Спрос на туры в Стамбул из РФ, особенно на новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта, Навруз Байрам и некоторые другие праздники, очень высокий. Стамбул выбирают не только те, кто хочет отправиться в короткие экскурсионные туры на выходные, но и те, кто интересуется другими городами Турции в регионе Мраморного моря и Эгейского побережья", — цитирует пресс-служба исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина.

Чартеры в Стамбул появились на российском рынке в 2019 году после многолетнего перерыва. "Мы очень рады, что этот продукт оказался настолько востребованным", — сказал Толчин.