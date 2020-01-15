Она напомнила, что в минувшем году ВДНХ отметила 80-летие. Юбилею было посвящено более 100 событий.

"В юбилейный год выставка приняла больше 33 миллионов гостей. Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И конечно, они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", — приводит слова Сергуниной портал столичной мэрии.

Праздничные торжества в честь юбилея выставки прошли с 1 по 4 августа 2019 года – в эти дни посетители увидели 15 концертов, 8 балетных постановок, также были организованы красочные представления, детские мероприятия, спортивные соревнования. В праздновании юбилея выставки приняли участие 1,2 млн человек.

Кроме того, ВДНХ в минувшем году стал главной темой празднования Дня города.