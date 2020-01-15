По данным пресс-службы, количество сахалинцев, выезжающих на отдых в страны Юго-Восточной Азии, в зимние каникулы 2019 года составило 1,9 тыс. человек, а в тот же период 2018 года — более 2 тыс.

"Произошло и снижение количества воздушных судов, пересекших границу (вылетевших из аэропорта Южно-Сахалинска — ИФ) в новогодние праздники: 35 самолетов в 2020 году, 42 самолета — в 2019 году, 52 самолета — в 2018 году", — отмечает пресс-служба.

Такую тенденцию в таможне объясняют сокращением новогодних каникул и уходом южнокорейской компании "Азиана" с сахалинского рынка авиаперевозок.

"На морской границе в праздники также активность несколько снизилась, хотя работа в пунктах пропуска продолжалась. С 1 по 8 января таможенники на Сахалине и в Южно-Курильске оформили 21 морское судно. В прошлом году за этот же период границу пересекло 46 судов", — сообщает пресс-служба.