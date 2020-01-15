В частности, авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" обслужила 37,2 млн пассажиров (+4,1%), "Сибирь" (летает под брендом S7) перевезла 14 млн человек (+21%). Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 11,6 млн человек (+4%), "Победа" — более 10,3 млн человек (+43%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 9,6 млн пассажиров (+7%).

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров (+12,6%).

В 2018 авиакомпании РФ перевезли 116,1 млн человек, рост к 2017 году составил 10,5%. В 2019 году пассажиропоток увеличится в пределах 10%, говорил ранее замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. Подведомственный Минтрансу ГосНИИ гражданской авиации давал более скромный прогноз — до 7,5%, на уровне 6-7% оценивал рост рынка "Аэрофлот".

В декабре 2019 года российские авиакомпании перевезли более 8,8 млн пассажиров (+4,5%), пассажирооборот составил 23 млрд пассажиро-километров (+9%). "Аэрофлот" обслужил 2,8 млн пассажиров (на уровне декабря 2018 г.), S7 — 1,3 млн человек (+60%), "Победа" — более 890 тыс. пассажиров (+32%). Услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" воспользовались более 647 тыс. пассажиров (+11,8%), "Россия" перевезла 566 тыс. пассажиров (-9%).

Уточненные данные за декабрь и весь 2019 год Росавиация планирует опубликовать в конце января.