Синоптики не исключают, что и в пятницу температура воздуха в Москве будет близка к рекордной. Максимум для 17 января был установлен также в 1925 году (+4,2 градуса).

По оценке метеобюро, январь в Москве пока на 8,5 градуса теплее климатической нормы.

Ранее сообщалось, что аномальная погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (+5,6 градуса), 19 декабря (+6,6 градуса) и 23 декабря (+6,2 градуса).