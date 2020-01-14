Сбор может быть снижен для всех или части внутренних рейсов авиаперевозчика. Предоставление льгот не повлияет на обязательства компании по погашению налоговой задолженности.

Эта мера также направлена на улучшение внутреннего авиасообщения, что является приоритетом правительства.

По информации газеты, в переговорах будут участвовать министерство транспорта, министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и министерство финансов.

Правительство уже выделяет субсидии на поддержку внутреннего авиасообщения. Помощь предоставляется, например, аэропорту Ньюкуэй в графстве Корнуолл.

Авиакомпания продолжит переговоры с правительством о предоставлении ей финансовой помощи, которые начались после того, как компании удалось избежать банкротства в феврале 2019 года.

Если авиакомпании не удастся получить поддержку правительства, она рискует разориться, что приведет к потере 2,4 тыс. рабочих мест.

Flybe, работающая с 1979 года, является крупнейшей региональной компанией в Европе. Она осуществляет рейсы между 71 городом в 12 странах и перевозит ежегодно около 8 млн пассажиров.

В начале прошлого года Flybe была приобретена консорциумом Connect Airways, объединяющим компании Virgin Atlantic, Stobart Air и Cyrpus Capital Partners.