"За 2019 год город Пятигорск посетило 190,2 тыс. человек. Город принял на 4 тыс. туристов больше, чем год назад (на 2,1% — ИФ). Поток иностранных туристов в 2019 году вырос на 15%", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольшее количество отдыхающих приезжали из Московской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края.

Отмечается, что в Пятигорске работает 21 санаторно-курортное учреждение на 5 тыс. 739 мест размещения, а также 69 гостиниц разного уровня — от хостелов до отелей 4* на 2 тыс. 543 места размещения.