Как сообщает пресс-служба авиакомпании, все полеты будут выполняться на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Ранее "РусЛайн" начала выполнять рейсы из столицы Коми в Нарьян-Мар. Также продолжаются полеты в Екатеринбург.