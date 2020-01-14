Сбои зафиксированы с 17:00.

Большинство жалоб связаны с общим сбоем сайта (77%), сбоем сообщений (18%) и проблемой с входом на сайт (4%), следует из данных портала.

Пользователям соцсети оказался недоступен раздел "Новости". Многие аккаунты отображаются как удаленные или заблокированные.

Жалобы поступают из России. Наибольшее число сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Перми.

Представитель "ВКонтакте" подтвердил "Интерфаксу", что ряд пользователей могли столкнуться с ограничениями в работе соцсети.

"Мы оперативно восстанавливаем работу", — отметил он, не уточнив причину сбоя.