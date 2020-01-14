"Туристический налог в Турции будет, этот вопрос уже решен. Сейчас идет обсуждение, как его будут взимать. Скорее всего, сбор будет входить в турпакет – гостиницы просто включат его в цену для туроператоров. Путешественникам при заселении платить будет не нужно", — сказал он.

Эксперт добавил, что сумма налога (1%) невелика и на продажи не повлияет. "Те туристы, которые приобрели туры на 2020 год по акциям раннего бронирования, в отелях налог платить также не будут, гостиницы возьмут его на себя", — уточнил Юрт.

Туристический налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 апреля 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%.

OTI Holding представлен в России туроператорами Coral Travel и Sunmar.