"Скорее всего, мы заранее будем готовить эти анкеты и раздавать туристам для заполнения – например, в самолетах. Путешественники не будут ждать часами на ресепшн, это очень повредило бы массовому туризму. Вопрос решается", — сказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что с 1 января 2020 года в Турции ужесточили закон о защите персональных данных. Теперь отельеры не могут делать копии паспортов и других необходимых при заселении документов туристов. За нарушения гостиницам грозят серьезные штрафы.

Предполагалось, что по этой причине путешественники могут столкнуться с большими очередями при заселении в отели.

OTI Holding представлен в России туроператорами Coral Travel и Sunmar.