"61-летняя туристка проходит лечение в изоляторе госпиталя в провинции Нонтхабури, как ожидается, она будет выписана через несколько дней. У пациентки больше нет симптомов лихорадки, она сможет вернуться домой", — пишет издание.

Газета уточняет, что после этого случая новых фактов заражения в Таиланде выявлено не было. Врачи при лечении туристки не заразились. Также были обследованы 16 пассажиров самолета, контактировавшие с китаянкой, вирус у них не обнаружили.

Сообщения о первых случаях заражения неизвестным ранее штаммом коронавируса в центральном Китае (город Ухань) появились в конце декабря прошлого года. За это время заболели 59 человек, один погиб.

Все заболевшие посещали рынки по продажи животных и морепродуктов – один из рынков вскоре был назван центром вспышки заболевания и был закрыт.

Пока не зафиксировано ни одного случая передачи вируса от человека человеку.