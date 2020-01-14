Президент МАУ заявил, что в настоящее время вопрос возобновления рейсов в Тегеран "даже не рассматривается". "Иран на данный момент для нас закрыт", — подчеркнул он.

По словам Дыхне, выполнение рейсов в Дубай также находится под вопросом.

"Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы "девятисоткой" (Boeing 737-900 — ИФ), самой тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталье на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район", — подчеркивает президент МАУ.

Он также сообщил, что компания закроет полеты в Бангкок по завершению туристического сезона из-за его убыточности.

"Бангкок мы наверняка закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, которые купили заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода данное направление мы закроем", — отметил он.

Убыточность рейсов МАУ в указанном направлении связана с тем, что облетать Персидский залив для авиакомпании экономически невыгодно.

По его словам, рейсы в Пекин авиакомпания может возобновить только в случае, если сможет вернуться к первоначальному маршруту, не предусматривающему облеты обширных территорий.

С 16 ноября 2019 года МАУ в связи с отрицательной рентабельностью прекратила полеты в Амман, Минск и Ригу и приостановила полеты в Пекин.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Утром того же дня самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании, который должен был выполнить рейс Тегеран – Киев, разбился после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Впоследствии командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет МАУ был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой.