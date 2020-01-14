"Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов; экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана. Одновременно, по докладам экипажей, в настоящее время более четко осуществляется работа военного сектора службы обслуживания воздушного движения Ирана", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

При этом авиакомпании России не используют воздушное пространство Ирака и не планируют его использовать.

Росавиация попросит Иран оценить факторы риска для полета гражданских судов над зонами конфликтов. "Росавиация подготовила для направления в авиационные власти Ирана запрос об их оценке факторов риска, которую государствам следует проводить в соответствии с Руководством ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их (ICAO Doc 10084)", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве акцентировали внимание руководства авиакомпаний на необходимость незамедлительного информирования Росавиации о малейших отклонениях, возникающих в полетах, и нестандартных ситуациях, которые обычно не возникают в мирное время.

"Отмечена достаточность принятых в настоящее время мер для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана. Росавиация продолжает мониторинг ситуации. В случае необходимости, будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности", — говорится в сообщении.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Утром того же дня самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс Тегеран — Киев, разбился после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Впоследствии командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет МАУ был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой.

Росавиация ранее рекомендовала перевозчикам облетать территории Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, ссылаясь на "информацию о рисках для безопасности международных полетов", а позднее призвала усилить меры безопасности при организации рейсов на Ближний Восток.

Из российских авиакомпаний в Тегеран летает только "Аэрофлот", при этом над Ираном пролегает кратчайший воздушный маршрут из РФ в ОАЭ, одно из популярных туристических направлений для россиян зимой. Туда летают, в том числе, "Аэрофлот", "Россия", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Royal Flight, Nordwind, AZUR air.