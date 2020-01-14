Как уточняет издание, столкновение произошло возле станции Пишинола. Пять человек госпитализированы, остальные получили первую помощь на месте. Как уточняется, все ранения не представляют опасности для жизни. Трое из 13 пострадавших – машинисты.

Пока неясно, что стало причиной происшествия. В рамках расследования прокуратура проверит работу семафоров на линии, тормозные системы поездов, состояние машинистов.

Движение поездов линии 1 метро Неаполя приостановлено.

Пассажирам предлагают в качестве альтернативы пользоваться автобусами, их число увеличено. Всего в Неаполе 26 станций метро на двух линиях.