"За период с 31 декабря прошлого года по 8 января наступившего года через границу проследовало свыше 125,6 тысячи пассажиров, перемещены 979 воздушных судна", — говорится в сообщении.

Как отмечает начальник таможенного поста Аэропорт Пулково Елена Божкова, работа поста осуществлялась в штатном режиме, очередей и задержек, которые могли появиться в связи с совершением таможенных операций, не возникало.

За время праздников в отношении пассажиров было возбуждено 21 дело об административном правонарушении.

Как сообщалось, годом ранее в период праздников, с 30 декабря по 8 января, через границу в зоне ответственности Пулковской таможни проследовали 138,5 тысяч пассажиров, также были перемещены 1 тыс. 144 воздушных судна. Таким образом, пассажиропоток за отчетный период снизился на 10%.