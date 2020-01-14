"Предполагалось, что колокол совершит символический удар в 11 часов вечера 31 января, когда Великобритания выйдет из состава ЕС. Но цена за эту возможность взлетала до полумиллиона фунтов, поскольку часовая башня Вестминстерского дворца находится на реставрации, и колокол демонтирован", — пишет издание.

Как уточняет газета, на данный момент в башне убран временный пол, поддерживающий оборудование. Для единственного удара колокола надо было бы вновь монтировать пол и все комплектующие, а затем убирать.

"Никто в британском правительстве не предполагал, что один удар Биг-Бена может обойтись в 500 тысяч фунтов, за это заплатили бы налогоплательщики. От "прощального" удара было решено отказаться. В качестве альтернативы в день Brexit могут использовать запись звука колокола", — отмечает издание.

Elizabeth Tower, более известная у туристов как Биг-Бен, находится на масштабной реставрации с августа 2017 года. Башня полностью обнесена строительными лесами, а колокол совершает удары только в знаковые даты, среди которых канун Нового года и Поминальное воскресенье. Реставрация должна закончиться в 2021 году.