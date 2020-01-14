"Работы начнутся в апреле 2020 года и завершатся в 2021 году. Проектная мощность пропускной способности нового терминала – 480 пассажиров в час", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство будет вестись в рамках комплексного развития аэровокзального комплекса аэропорта.

Вместе с тем, глава региона Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что в нынешнем году в аэропорту также будут "обновлены рулежные дорожки, перрон и взлетная полоса".

"Это позволит принимать крупные самолеты и расширить географию полетов", — написал Владимиров.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край до 2023 года получит из федерального бюджета 1,7 млрд рублей на реконструкцию аэропорта краевого центра.

Международный аэропорт Ставрополя в 2018 году обслужил 392,2 тыс. пассажиров – на 10% больше, чем в 2017 году. Данные о пассажиропотоке в 2019 году еще не опубликованы.