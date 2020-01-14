Ранее поезд на этом маршруте курсировал только в летний период, но "в связи с большой популярностью данного направления, он будет перевозить пассажиров весь год".

Отправление из Кирова запланировано по четным числам в 10:51 мск, прибытие в Петербург на следующий день в 11:12 мск. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться по нечетным числам в 16:02 мск и прибывать в Киров на следующий день в 14:11 мск. Маршрут проходит через Вологду. Первый рейс из Санкт-Петербурга состоится 15 января.

Согласно данным сайта кировского аэропорта Победилово, авиакомпания "Победа" выполняет рейсы Санкт-Петербург — Киров три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.