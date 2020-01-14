"Мы развиваем курорты Кавказских Минеральных Вод, хотим привлекать сюда иностранных туристов, но чтобы добиваться успеха, нужен свой комплекс действий. Важно создать адекватную инженерную инфраструктуру для развития санаторного комплекса — сегодня часто ее возможности ограничены. Также необходимы ремонт и модернизация действующих сегодня санаториев. Обеспечить это призван план развития курортного региона, к созданию которого мы подходим", — сказал глава края Владимир Владимиров, слова которого приводит его пресс-служба.

Власти края также планируют дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры курортного региона. Отмечается, что на устранение существующих проблем только с водоснабжением и канализацией потребуется до 40 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что модернизация коммунальных сетей – базовое условие для развития всего региона Кавминвод, не только его курортных зон.

"Эти вопросы должны постоянно присутствовать в повестке нашей работы и находить отражение в стратегических планах развития региона", — добавил Владимиров.

По предварительным данным, в 2019 году турпоток в Ставропольский край составил 1,6 млн человек (рост на 6,7%), в том числе – около 1,2 млн человек посетили регион Минеральных Вод (рост на 9,1%).