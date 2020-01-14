По его словам, в 2019 году в Россию приехало 70 тысяч тайских туристов, что на 40% больше, чем годом ранее (50 тысяч). Путешественники посещали Санкт-Петербург и Мурманск, куда отправлялись за северным сиянием.

"Еще больше туристов можно привлечь с развитием инфраструктуры в РФ. У нас много красивых и интересных мест, например, озеро Байкал", — отметил посол.

По слова Томихина, турпоток из РФ в Таиланд в минувшем году сохранился на прежнем уровне и составил около 1,5 млн человек. Россия по-прежнему занимает первое место среди европейских стран по количеству туристов в Таиланде.