"По предварительным данным, за 2019 год турпоток в край составил приблизительно 1,6 млн человек, в том числе – около 1,2 млн человек посетили регион Минеральных Вод", — говорится в сообщении.

В 2018 году Ставропольский край посетило порядка 1,5 млн туристов, из них – 1,1 млн побывали на курортах Кавказских Минеральных Вод. Таким образом, турпоток в Ставропольский край вырос не менее, чем на 6,7%, в курортные города края – на 9,1%.

"Мы должны достигать цифры 12% прироста турпотока в год. Этот уровень должен быть результатом наших вложений и сигналом для крупного бизнеса в курортной отрасли, что в Ставрополье можно вкладывать", — отметил губернатор края Владимир Владимиров, слова которого цитирует пресс-служба.

Глава края добавил, что рост турпотока влияет на благополучие региона. Так, в 2018 году объем налоговых поступлений от предприятий туристического сектора в бюджеты всех уровней составил на Ставрополье 1,7 млрд рублей, в 2019 году – порядка 1,9 млрд рублей.

В дальнейшем расширять турпоток планируется несколькими путями, в том числе с помощью повышения транспортной доступности, развития событийного туризма. Министерство курортов края рассматривает также создание новых курортных объектов для роста турпотока.