"В настоящее время аэропорт Манилы работает в штатном режиме, вчера пассажиры задержанных рейсов были отправлены домой. Жалоб и обращений со стороны российских граждан в посольство не поступало. Но посольство настоятельно рекомендует соотечественникам связываться со своими авиакомпаниями и проверять статус рейса", — сказала она.

Как уточнила пресс-секретарь, по данным филиппинского института вулканологии и сейсмологии за последние сутки произошел еще один пятисотметровый выброс лавы вулкана Тааль. На территории страны сохраняется четвертый из пяти возможных уровней опасности, а это означает, что опасное извержение вулкана неизбежно.

Вулкан Тааль на острове Лусон на Филиппинах начал извергаться 12 января. Остров располагается в 80 км от столицы страны Манилы, поэтому после выброса вулканом километрового столба пепла более 2 тыс. жителей города были эвакуированы. Извержение также спровоцировало почти 90 землетрясений. В воскресенье аэропорт Манилы был закрыт, а все рейсы из него отложены. В понедельник его работа была частично восстановлена.

Последний раз вулкан Тааль извергался в 1977 году.