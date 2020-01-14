"Российский турист, 23-летний Даниил Соловьев, выпал с балкона своего номера на четвертом этаже отеля в курортном районе Патонг. Он был отправлен в госпиталь и с тех пор не приходил в сознание. Мужчина находится в коме", — пишет издание.

Как отмечает газета, состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. При падении он также сломал руку.

"По записям с камер видеонаблюдения ясно, что россиянин находился в номере один. Полицейские обнаружили бутылку пива на полу балкона и несколько кусочков высушенной травы, которая может быть марихуаной. Они были направлены на экспертизу", — сообщает Phuket News.

Ведется расследование происшествия. "У полиции пока нет других версий причин падения, кроме алкогольного или наркотического опьянения туриста, офицеры планируют выяснить этот вопрос после того, как он придет в сознание", — заключает газета.