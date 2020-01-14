"Окунуться в атмосферу 1960-х годов, когда во всем мире на пике популярности была легендарная ливерпульская четверка, смогут посетители главной выставки страны 16 января. Праздник на льду продлится с 18:00 до 21:00. На катке состоится карнавал с одним из самых ярких символов группы — большой желтой субмариной. Посетители катка научатся танцевать рок-н-ролл на коньках", — говорится в сообщении.

Творческие мастер-классы начнутся в 18:00 и 19:00 в шахматном клубе. Под руководством педагогов дети и взрослые будут декорировать виниловые пластинки и делать из них настенные часы. С 20:00 до полуночи в большом зале Дома культуры будет проходить концерт музыкальной кавер-группы The BeatLove и вечеринка, посвященная рок-н-роллу.

Всемирный день The Beatles отмечают 16 января по решению ЮНЕСКО с 2001 года. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб "Пещера" (The Cavern Club), где группа начала свой творческий путь.