"В 2019 году Музеи Московского Кремля приняли 3,1 млн посетителей, трехмиллионный рубеж был преодолен впервые в истории. Гости посещали архитектурный ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, выставки, лекции, культурно-образовательные программы, музыкальные фестивали, мастер-классы для детей и взрослых", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году в Музеях открылись три крупные выставки – "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", "Хранители Времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля" и "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник", которые посетили сотни тысяч человек.

Также большой популярностью у туристов пользовались экскурсионные программы по территории Кремля и Оружейной палате, как обзорные, так и тематические. Наиболее востребованы были экскурсии, посвященные истории России от времен Ивана Грозного до Николая II, коллекциям оружия, старинным экипажам и русскому ювелирному искусству.

Кроме того, в 2019 году Музеи Кремля продолжили традицию проведения музыкальных фестивалей. В Оружейной палате и Патриаршем дворце в пятый раз прошел музыкальный фестиваль "Посольские дары". Также продолжается музыкальный проект "Цари и музы. Опера при русском дворе", цель которого – показать развитие оперного искусства в России, проходившее при высочайшем покровительстве российских государей. В 2019 году гости фестиваля увидели реконструкцию оперы "Цефал и Прокрис" и услышали лирические песни русских композиторов второй половины XVIII века — Дмитрия Бортнянского, Григория Теплова, Наталии Куракиной и других", — рассказали в пресс-службе.