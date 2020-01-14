"Минувший год стал знаковым для аэропорта Геленджик: помимо рекордных показателей пассажиропотока были открыты новые направления полетов, увеличилась частотность рейсов на традиционных направлениях. Появились новые перевозчики. Впервые в зимнем расписании выполнялись рейсы в Казань", — приводит пресс-служба слова гендиректора ООО "Аэропорт Геленджик" Ивана Таранченко.

В тройку лидеров по объемам перевезенных пассажиров за 2019 год вошли авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и Utair, совместно на рейсах в Геленджик они перевезли 255,3 тыс. пассажиров.

Кроме того, отмечается в сообщении, по итогам 2019 года на 34% выросло количество пассажиров на межрегиональных рейсах. Самым популярным региональным направлением стал Санкт-Петербург. Также в пятерку лидеров вошли Екатеринбург, Сургут, Омск и Казань.

По словам Таранченко, в ближайшие несколько месяцев начнется строительство нового аэровокзального комплекса. "Терминал будет одним из самых современных на юге России", — отметил он.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.