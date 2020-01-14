"Это была непростительная ошибка, лишь какой-то один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу", — сказал он.

"Вооруженные силы Ирана признали ошибку, и мы хотели бы заверить людей, что такого более не произойдет", — добавил Рухани, отметив, что "ответственные понесут наказание".

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит рано утром 8 января по ошибке иранскими ПВО в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших оказались 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 граждан Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя ответственность за крушение украинского самолета.