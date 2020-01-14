"В 2019 году Азербайджан посетили 3,17 млн иностранных туристов, что является рекордным показателем. Расходы туристов только посредством банковских карт в Азербайджане в 2019 году составили 1,26 млрд манатов. Подсчеты показывают, что всего иностранные туристы потратили (включая наличными) 4,3 млрд манатов ($2,53 млрд – ИФ). Я озвучиваю траты в манатах, но на самом деле это валюта. И эта валюта в тоже время один из видов экспорта", — сказал Алиев.

По словам президента Азербайджана, в макроэкономической стабильности страны это играет большую роль. "Конечно, основные валютные поступления приходятся на нефть и газ, также валютные поступления обеспечивает и ненефтяной сектор, рост которого достиг 14%. Мы и в будущем будем уделять внимание развитию туризма в стране", — сказал глава государства.