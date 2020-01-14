В развитие туризма на Дальнем Востоке и Арктике компания намерена привлечь 1,36 млрд рублей. Соответствующее соглашение с Lernidee Еrlebnisreisen АНО АПИ.

В частности, стороны намерены взаимодействовать во время привлечения иностранных инвестиций и туристов немецким партнером.

"Представители немецкой компании отмечают спрос со стороны туристов на туры к Северному полюсу, в том числе, на поездки на атомных ледоколах", — говорится в сообщении.

Lernidee Еrlebnisreisen GmbН на протяжении 30 лет организует поездки на туристических спецпоездах в различных странах мира. Также компания владеет собственными круизными речными кораблями в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. По данным АНО АПИ, суммарный вклад в экономику РФ за время деятельности туркомпании в России составил около 13,7 млрд рублей.