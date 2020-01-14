"МИД такие вопросы решать не можем, мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и конечно же с экспертами о безопасности из гражданской авиации", — сказал он на пресс-конференции в Коломбо.

Лавров подчеркнул в связи с этим: "Аэрофлот", я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Так что здесь никаких нет секретов".

Так министр прокомментировал появившиеся накануне в СМИ сообщения о том, что МИД РФ рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток.

По старому расписанию рейс "Аэрофлота" в Тегеран вылетал из Москвы в 22:15 и прилетал в Иран в 2:45, обратный вылет был в 4:30 с прилетом в Шереметьево в 8:00. По информации сайта "Аэрофлота", теперь вылет рейса из Москвы запланирован в 4:00 с прилетом в Тегеран в 8:30, обратный вылет в 10:00 с возвращением в Москву в 13:30.