Отмечается, что для аэропорта это очередной рекорд за всю историю работы.

В 2019 году 1,741 млн пассажиров аэропорта летели внутренним рейсами (рост на 10,4%), международными рейсами воспользовались 722,3 тыс. человек (рост на 13,5%).

Максимальный пассажиропоток среди российских направлений отмечен на рейсах в Москву — 789,4 тыс. человек. Далее в списке наиболее популярных внутренних направлений идет Новосибирск (147,2 тыс. человек), Хабаровск (80,4 тыс.), Санкт-Петербург (77,7 тыс.) и Владивосток (73,09 тыс.).

В топ-5 среди заграничных направлений вошли Пекин (140,1 тыс. человек), Камрань (84,1 тыс.), Бангкок (82,4 тыс.), Пхукет (74,5 тыс.) и Сеул (51,2 тыс.).

Ранее сообщалось о планах аэропорта обслужить в 2019 году 2,5 млн человек.

В 2018 году аэропорт обслужил 2,213 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2017 году. Показатель 2018 года (до появления данных за 2019 год) был рекордом для предприятия за всю историю его работы.