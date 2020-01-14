"На сегодняшний день Приморский край лидирует в туристической отрасли Дальнего Востока, принимая более 73% от объема туристических потоков Дальневосточного федерального округа. Туристический поток продолжает расти, в связи с чем во Владивостоке с 1 февраля 2020 года создается специализированный взвод туристической полиции. Визуально отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках", — говорится в сообщении.

Сейчас ведется набор сотрудников с обязательным знанием иностранных языков, приветствуется знание кандидатами японского, китайского или корейского языков.

Туристическая полиция будет обеспечивать безопасность иностранных гостей, оказывать им необходимую помощь, консультации, патрулировать популярные туристические места. Отличить сотрудников нового подразделения можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках.

По данным правительства Приморского края, за 9 месяцев 2019 года в регионе побывали более 632 тыс. туристов, что на 23% больше аналогичного периода 2018 года. Наиболее активно регион посещают туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Республики Корея, Японии.