"Хочется отметить, что поток туристов, который пошел на спад в 2016 году, начал расти. Помогла погода: если в прошлом году в Великом Устюге были сильные морозы, то сейчас условия были прекрасные. Кроме этого, людей привлекли программы мероприятий", — цитирует пресс-служба начальника департамента культуры и туризма области Владимира Осиповского.

Так, Великий Устюг в новогодние каникулы посетили больше 100 тысяч человек. С 30 декабря по 8 января в город приехали 18 туристских поездов и свыше полутора сотен автобусов из Нижнего Новгорода, Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и других городов.

Отдыхающих привлекли Вотчина, Почта, Дом моды и городская резиденция Деда Мороза, а также музей новогодней и рождественской игрушки, зоосад и Детский музейный центр.

Еще 100 тысяч гостей в праздники посетили Вологду, Череповец, Вологодский и Кирилловский районы области. Среди туристов были популярны Вологодский кремль и Архитектурно-этнографический музей "Семёнково".

Всего в период новогодних праздников государственные и муниципальные музеи Вологодской области посетили почти 65 тысяч человек, было организовано около 1,4 тысячи мероприятий.