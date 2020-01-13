По их данным, в понедельник десятки человек собрались в Тегеранском университете и скандировали различные лозунги. Акции протеста также проходят в иранском городе Исфахан.

Ряд иранских знаменитостей поддержал протестующих. В частности, например, один из наиболее известных в Иране кинорежиссеров – Масуд Кимиаи – отказался от участия в ежегодном кинофестивале в Тегеране. Певец Алиреза Ассар в знак поддержки участников акций протеста отменил свой концерт.

Кроме того, отмечают западные СМИ, уволилось несколько телеведущих с иранских государственных телеканалов.

В сообщениях нет оценок того, сколько всего иранцев принимают участие в акциях протеста в Иране.

В субботу акция в память о погибших в результате катастрофы по вине иранских военных пассажирского самолета около университета Амира Кабира в Тегеране переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. В воскресенье протесты продолжились.

8 января самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, был сбит иранской системой ПВО. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.