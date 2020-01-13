В этот период было назначено 1493 дополнительных рейса поездов формирования ФПК, что на 11,2 % выше уровня прошлого года.

"Пиковыми датами выезда пассажиров в различные города страны стали 28, 29 и 30 декабря 2019 года. Наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении пришелся на 5, 6 и 7 января 2020 года. В эти даты регулярные и дополнительные поезда формирования ФПК совершили около 1800 рейсов и перевезли 1,2 млн пассажиров из различных городов", — говорится в сообщении.

По данным РЖД, большим спросом пользовались дневные поезда, которыми в период с 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года воспользовались свыше 990 тыс. пассажиров, что на 8,2% больше, чем в новогодний праздничный период прошлого года. Также выросли перевозки двухэтажными поездами: поездки в них в праздничные дни совершили порядка 380 тыс. человек, что на 49,8% больше, чем в прошлом году.

"Кроме того, высокую популярность в период новогодних каникул имели высокоскоростные поезда. Так, поездами "Сапсан" с 27 декабря по 12 января перевезено 256,2 тыс. пассажиров, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поездами "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки за этот период воспользовалось на 2,8% больше, чем годом ранее, – 28,6 тыс. пассажиров", — сообщает пресс-служба.