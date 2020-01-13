"Инцидент произошел в ресторане Mountain Tiger на горе Phu Thap Buek, куда тайский турист зашел пообедать. С собой у него была сумка с крупной суммой наличных денег, которые путешественник хотел положить в банк. Но он забыл ее и уехал, обнаружив пропажу только на заправке", — пишет издание.

Как отмечает газета, турист написал сообщение в группу в Facebook, созданную для помощи туристам, посещающим Phu Thap Buek. Администратор группы связался с владельцем ресторана, и тот ответил, что "деньги найдены и находятся в сохранности".

"Путешественнику вернули деньги, когда он вернулся в ресторан, он выразил огромную благодарность владельцу", — заключает издание.