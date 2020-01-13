"В прошлом году с 1 по 8 января российско-абхазскую границу пересекли 183 тыс. человек, в этом – 208 тыс.", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Сочинской таможни в понедельник.

Кроме этого, в 2020 году увеличилось и количество автотранспорта пересекающего российско-абхазскую границу.

"В этом году с 1 по 8 января российско-абхазскую границу пересекли порядка 45 тыс. единиц автотранспорта (автомобилей, автобусов и грузовиков – ИФ), а в прошлом, только 40 тыс.", — подчеркивает пресс-служба.