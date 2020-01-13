Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что пассажиры не могут приобрести билеты из Нижнего Новгорода до Москвы (и в обратном направлении) на скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж" отправлением после 1 марта. При этом на сайте РЖД эти поезда присутствуют в расписании.

Продажа проездных документов на скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж", отправляющиеся с 1 марта 2020 года, ранее была временно снижена по технологическим причинам, поясняет пресс-служба.

"В ближайшее время откроются продажи и на другие скоростные поезда", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в свою очередь, сообщает, что продажа билетов временно была приостановлена в связи с корректировкой расписания движения.

Продажу билетов на "Ласточки" планируется открыть после 17 января 2020 года.