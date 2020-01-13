"Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", — передает телеканал.

Как отмечает Sky News, гондолы и лодки местных жителей просто стоят на дне каналов, слегка омываемые водой, что создает сильный контраст с событиями двухмесячной давности, когда под воду ушло 70% центра города.

"Из-за наводнения количество бронирований в отелях Венеции в ноябре сократилось на 40% — при том, что городу как никогда нужны туристы, чтобы оправиться от последствий удара стихии", — сообщает телеканал.

Уровень воды в Венеции 12 ноября поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году. Итальянское правительство 14 ноября ввело режим чрезвычайного положения. Размер ущерба от стихийного бедствия пока не подсчитан окончательно, но мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что речь идет минимум о миллиарде евро.