"Наш мишка Умка сластена, но медведям нельзя есть много сладкого. Ежедневно мы даем ему кашу, мясо и фрукты, иногда балуем медом. Но настоящим тортом он лакомится раз в год. Умка получит на день рождение килограмм бисквитного торта со сливочным кремом и фруктами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, 22 года – это самый расцвет сил у медведей в неволе.

"Пока у Умки нет подружки. Но надеемся, что в скором будущем он сможет стать семьянином", — отметил представитель зоопарка.

Он сообщил, что медведь очень общительный, любит танцевать, купаться и брызгать водой в посетителей зоопарка.

"В день рождение Умки в зоопарке будет настоящий праздник. В программе спектакль "Теремок", викторина о медведях, конкурс "Следопыт", ловля рыбы в игре "Рыбалка" и кидание шишек на меткость. Также желающие смогут прослушать рассказ о медведях и их образе жизни. Все получат памятные сувениры", — сказал собеседник агентства.

Любимец посетителей бурый медведь Умка попал в Самарский зоопарк в младенческом возрасте. Весной 1998 года его подарил зоопарку дрессировщик медведей и обезьян Айрат Вильданов. В качестве ответного подарка ему была преподнесена обезьянка — макак-лапундер Зевс.

Средняя продолжительность жизни бурого медведя в дикой природе – 15-20 лет, причем 20-летнее животное считается уже старым. В условиях зоопарка, где медведю не угрожает опасность, всегда достаточно разнообразной еды и животное оберегается от болезней, продолжительность жизни значительно возрастает.