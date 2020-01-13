В частности, вылет рейса SU2406 Москва – Рим перенесено с 11:15 на 15:50, обратного SU2407 – с 16:20 на 20:55, SU2408 Москва – Рим с 14:30 на 16:20, обратного SU2409 – с 19:25 на 21:15, SU2412 Москва – Милан с 14:40 на 16:30, обратного SU2413 – с 19:20 на 21:10, SU2612 Москва – Милан с 12:05 на 16:00, обратного SU2613 – с 16:50 на 20:45.

"Пассажиры оповещаются через call-центр. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", — говорится в сообщении.

По сообщениям итальянских СМИ, в Италии с 11 по 25 января проходит забастовка работников сектора гражданской авиации.