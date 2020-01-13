"Решение вынесено Апшеронским районным судом Краснодарского края по иску прокуратуры. Проведенная проверка выявила ряд нарушений пожарной безопасности на объектах железной дороги", — говорится в сообщении.

В частности, с начала 2020 года запрещена эксплуатация переданных АО "Апшеронск-Лагонаки" тепловоза ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами ПВ-40, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, а также участка узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай, протяженностью 8,6 км.

Кроме этого, в рамках обеспечительных мер опечатаны домик для приезжих с пристройками и навесами, две будки обходчиков, расположенных у входа в ущелье, отмечает пресс-служба.

Гуамское ущелье — популярное месте отдыха жителей Краснодарского края и гостей региона. Памятник природы расположен на границе между двумя горными цепями. Территория ущелья — уникальная зона, включающая в себя долину реки Курджипс, реликтовые тропические леса и термальные источники. Здесь построены несколько отелей, а для осмотра достопримечательностей действовала железная дорога.

В канун новогодних каникул 2020 года власти Краснодарского края распространили информацию, что работа железной дороги в Гуамокм ущелье приостановлена "для удобства туристов", чтобы они могли свободно совершать пешие прогулки и любоваться местными красотами.