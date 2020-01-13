По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы туркомпаний в РФ выросли почти на 4%. Наиболее значительной оказалась выручка турфирм в Центральном федеральном округе – 33,1 млрд рублей (-1,4%), Приволжском – 25 млрд (+2,3%) и Уральском ФО – 22,4 млрд (+13,3%).

Меньше заработали туркомпании в Сибирском (14,8 млрд, +7,5%), Северо-Западном (13,9 млрд, +3%) и Южном ФО (13,4 млрд, +3%). В аутсайдерах оказались Дальневосточный и Северо-Кавказский ФО (8,9 млрд, +4,7% и 4,6 млрд, +3,4% соответственно).

При этом наиболее заметно выросла выручка турфирм в Севастополе (+36,5%) и Свердловской области (+21%), а упала – в Республике Марий Эл (-39,1%) и Крыму (-13,6%).