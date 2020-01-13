По данным местных властей, Utair начала летать из Нижневартовска в Санкт-Петербург в сентябре 2019 года. Рейс выполнялся один раз в неделю на самолетах Boeing 737.

В пресс-службе Utair "Интерфаксу" пояснили, что полеты прекращены из-за отсутствия субсидии.

"Рейс Нижневартовск – Санкт-Петербург не получил субсидию из федерального бюджета. Utair заново подаст заявку на возобновление маршрута на очередной комиссии Росавиации в феврале", — сказал собеседник агентства.

В нижневартовском аэропорту "Интерфаксу" сообщили, что рейс был единственным, который выполнялся из Нижневартовска в Санкт-Петербург.