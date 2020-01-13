"В нашу комиссию поступило 275 обращений от граждан, отдыхавших в России и за рубежом. Люди звонили на горячую линию по защите прав туристов, писали нам и нашим партнерам в социальные сети, оставляли электронные обращения на сайтах", — отметила эксперт.

По ее словам, 45% обращений касались некачественного сервиса в объектах размещения, в основном, расположенных на территории России. Около четверти обращений были связаны с задержками рейсов в аэропортах, 18% — с некачественной работой туроператоров.

Чаще всего на горячую линию жаловались жители Московского региона и Петербурга, горнолыжных курортов Краснодарского края и Северного Кавказа.

По словам Суторминой, горячая линия продолжает работу, так как многие россияне еще не вернулись с каникул.